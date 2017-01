Wegpolitie luidt alarmbel: 'Te weinig personeel om terreurdreiging op te volgen'

De top van de federale wegpolitie trekt aan de alarmbel over het zware personeelstekort bij de dienst. In een rapport dat is overgemaakt aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) staat letterlijk dat de terreurdreiging "niet op een gepaste manier opgevolgd" kan worden, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

"We hebben te weinig volk om een achtervolging in te zetten als het ANPR-systeem (camera's met nummerplaatherkenning, red.) een 'hit' geeft." Bovendien laat het verouderde materiaal niet toe om de terreurdreiging correct op te volgen, en draagt het verminderd aantal patrouilles bij tot de terugkeer van een aantal andere vormen van criminaliteit die helemaal verdwenen waren, zoals ladingdiefstallen in de provincie Luik.

Op 1 september 2016 bedroeg het personeelstekort op de dienst 23,5 procent, sindsdien is er weinig verbeterd. Door dat gebrek aan mankracht wordt het ook erg moeilijk om het aantal dodelijke ongevallen op de weg terug te dringen. Er wordt zelfs gevreesd voor een stijging, "als er op korte termijn geen maatregelen genomen worden".

Het rapport stelt ook oplossingen voor. Zo vraagt de top van de wegpolitie onder meer dat er geen beroep meer wordt gedaan op hun mensen voor andere taken. Leden die momenteel ingeschakeld worden voor het Kanaalplan, zouden meteen moeten kunnen terugkeren.

Op lange termijn wil de wegpolitie meer mensen, meer publiciteit voor hun diensten op de politieacademies en een aanwervingsreserve om de vele pensioenen op te vangen.

Het kabinet-Jambon is zich bewust van de problemen en zegt naar oplossingen te zoeken.