Wegen van cdH en jonge Bergense belofte Opaline Meunier scheiden

Tijdens een ontmoeting met cdH-voorzitter Benoît Lutgen en Savine Moucheron, cdH-fractieleidster in Bergen, bevestigde Meunier haar beslissing om op de open lijst van de MR te gaan staan bij de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen.

De mediatieke 24-jarige vrouw, die in Franstalig België enige bekendheid verwierf als voorzitster van de studentenkoepel van de Franstalige gemeenschap, kondigde midden vorige week aan dat ze op de open MR-lijst zou opkomen. Een dag eerder had de partijafdeling in Bergen beslist om op te komen met een eigen open lijst.

Vanuit het cdH-kamp kwam er hevige kritiek op de beslissing van Meunier. CdH-Kamerfractieleider Catherine Fonck, een van de boegbeelden van cdH in de regio, reageerde meteen. 'Met haar eigengereid handelen op de rug van andere cdH-leden besliste ze de facto zich bij de MR aan te sluiten', zei Fonck. 'Deze beslissing respecteert niet de democratische keuze van de lokale afdeling van Bergen woensdagavond', reageerde cdH zondagavond. Het persbericht maakt niet duidelijk of de jonge vrouw al dan niet uit de partij is gezet. Maandag is er een partijbureau 'en de kwestie zal er zeer waarschijnlijk besproken worden', verduidelijkte een woordvoerder van cdH. De MR in Bergen verwelkomde de jonge politica zondagavond via Twitter. Zelf was ze niet bereikbaar voor commentaar.