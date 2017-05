Week van de Bij geeft bijenbestand duw in de rug

Om mensen bewust te maken van het belang van bijen pakt Departement Omgeving uit met de Week van de Bij en de campagne "Wild van hart, Wild van Bijen". In Vlaanderen wordt die sensibiliseringsweek al voor de vierde keer georganiseerd, in Wallonië pas voor de eerste keer. De aftrap werd zondag gegeven aan de kust, in De Panne.