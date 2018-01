'We zouden wel wat ambitieuzer mogen zijn met onze voornemens'

Hij had net zijn allerlaatste sigaret gerookt. Dat kondigde hij zo'n tien minuten voor middernacht met veel aplomb aan. Het nieuwe jaar, 1997 moet het zijn geweest, zou hij als ex-roker ingaan. Dus wensten we hem veel succes en prezen we hem voor zijn moed en daadkracht. Ook al geloofden we maar half dat het stoppen hem zou lukken. Nuchtere twintigers als we waren, hadden we het eigenlijk niet zo op oudejaar. En al helemaal niet op dat irritante aftellen. Hoe was het mogelijk dat we een hele kindertijd lang naar dat zogenaamd magische moment hadden uitgekeken?

...