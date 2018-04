'We plegen in Europa al sinds 1977 elk jaar een aanslag op de tijd'

Servië en Kosovo lagen onlangs in de clinch en pestten mekaar door niet genoeg stroom te leveren aan het elektriciteitsnetwerk, met als gevolg dat de frequentie waarmee de wisselstroom uit het stopcontact komt daalde. Alle digitale klokken die aangesloten zijn op het Europese stroomnetwerk en voor hun uurregeling afhankelijk zijn van de hartslag van het Europese hoogspanningsnet liepen plotseling vijf minuten achter. Onze braadkip in de oven werd te laat gaar en onze koters kwamen te laat op school. Door de godsdiensthaat tussen Servische Christenen en Islamitische Kosovaren wordt hun beschaving al jaren op achterstand geplaatst, en nu onze digitale klok ook nog op minuten.

Onze tijdrekening wordt al een paar eeuwen lang door de Britten geregeld. Niet de Big Ben aan het House of Parlement, want die staat ook voor vier jaar in de herstellingssteigers, maar het Koninklijk Observatorium in Greenwich regelt onze slaap- en waakritmes. Het is niet de eerste keer dat men probeert onze tijd te saboteren. De Franse anarchist Martial Bourdin trok op donderdagmiddag 15 februari 1894 met een zelfgemaakte bom, als een terrorist-avant la lettre, naar het Engelse kustplaatje om de tijd op te blazen. De timer van zijn bom was echter niet goed afgesteld en de man blies zichzelf op in het parkje van het Koninklijk domein nog voor hij zijn doel bereikte. Hij overleefde zijn snode daad, maar overleed toch later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis zonder het geheim van zijn motief prijs te geven. Hij had een pak geld op zak wat eigenlijk betekende dat het geen zelfmoordaanslag was, maar dat het zijn bedoeling was om zijn snode daad te overleven. Vandaag zouden de zielenknijpers zich afvragen of hij last had van stress, een burn- of een bore-out, alleen kende men toen die excuuswoorden nog niet.

Sjoemeltijd

Eigenlijk plegen we in Europa sedert 1977 elk jaar een aanslag op de tijd. Eind maart draaien we de klok een uurtje door, wat ons een uur minder slaap oplevert, en eind oktober draaien we de wijzers van ons uurwerk zestig minuten terug en we mogen dan extra uitsoezen. Tot 1996 was het zelfs maar tot eind september, maar onder druk van de Ieren en de Britten kwam er een maandje bij. Het idee was niet nieuw. Zo'n eeuw geleden reed ene William Willett bij dag en dauw door bos en land, en zag dat 's morgen vroeg nog menig gordijn van de huisjes gesloten was. De morgenstond heeft goud in de mond dacht de Britse uitvinder. Hij stelde in zijn pamflet "The Waste of Daylight" voor om het zakhorloge 80 minuten door te draaien in april zodat de dagloners vroeger aan de slag zouden gaan, om dan in september de klok terug te draaien. Hij kreeg gehoor in het Britse Parlement en zelfs de steun van Winston Churchill. Hij zag zijn droom zelf niet in vervulling gaan. Hij overleed in 1915 aan een griepaanval. Tijdens de bezetting van zowel de eerste als de tweede wereldoorlog schakelde ons land wel over op de Duitse tijdrekening. Maar van zodra de Duitsers verjaagd waren draaiden we de klok terug op de Greenwich Mean Time van 1892, klokvast ingevoerd om het spoorverkeer te regelen en de treinen stipt te doen rijden. Iets wat bij de NMBS tot op vandaag nog altijd niet gelukt is.

De reden om de zomertijd in te voeren in de jaren zeventig was het gevolg van de oliecrisis. Men wilde besparen op energie. In de Amerikaanse staat Louisiana werd de zomertijd pas in 2006 ingevoerd. De Verenigde Staten hebben verschillende tijdsgordels. Men kwam er al vlug tot het besluit dat de bezuiniging op licht niet opweegt tegen de extra kosten voor verwarming en airco, en dat er van besparingen op de energiefactuur helemaal geen sprake was.

In Europa begint men nu ook stilaan in te zien dat sjoemelen met onze tijd hoogstens bedrog van het intellect is, en een aanslag op het lichaam. Een rapport van de Europese commissie uit 2014 is daarover overduidelijk. De eerste week na de invoering is er een verhoogd risico op ongelukken, en door een combinatie van regen met de invoering van de wintertijd zijn er in de maand november ook nog meer files.

Ook de dieren hebben er last van

Door het vervroegen van de verkeersdrukte naar de schemertijd bij het invoeren van de zomertijd worden er zelfs 15 procent meer overstekende dieren doodgereden. Waar blijven GAIA en onze minister van hondjes, katjes en hangbuikvarkentjes Ben Weyts? Er is ook nog een verhoogd risico op hartinfarcten. Zweedse onderzoekers hebben uitgezocht wanneer hartinfarcten het frequentst optreden. Het hele jaar door is er op maandag een piek in hartfalen. In de loop van de week neemt het aantal af en in het weekend is het het laagst. Na de overgang op de zomertijd is de piek op maandag extra hoog, maar ook de rest van de week blijven er meer hartinfarcten optreden. Naast problemen met onze tikker krijgen we ook last van een verminderd prestatievermogen en een slechtere gemoedstoestand. Zelfs ons geluksniveau daalt, zegt de Nederlandse professor chronobiologie Domien Beersma. Ochtendmensen krijgen het lastig als ze avonddiensten moeten draaien beweert ook neurowetenschapper Raymond Van Ee van de Radboud Universiteit. 's Avonds zijn ze niet moe en kunnen nog een uurtje doortrekken. 's Morgens hebben ze sloten koffie nodig om de "slapers" uit hun ogen te wrijven.

Volgens het blad Psychological Science delen slaperige rechters ook zwaardere straffen uit, maar gezien ons torenhoge gerechtelijke achterstand, heb ik eerder de indruk dat er velen meer last hebben van de slaapziekte of justitionele malaria.

Sedert 1972 is het al wetenschappelijk bewezen dat we chrono-typen zijn, ochtend- of avondmensen. Van onze organen tot ons immuunsysteem, alles wordt beïnvloed door twee celklompjes in onze hersenen, de nucleus suprachiasmaticus, net boven de plek waar onze oogzenuwen elkaar kruisen. Deze bepalen ons dag- en nachtritme en geven aan wanneer het tijd is om te slapen of wakker te worden. Deze biologische klok geeft zeer gedetailleerde informatie af, en lijkt bijna tot op de minuut nauwkeurig alle organen in werking te stellen. Als zoveel wetenschap bewijst dat ons bioritme met ons op de loop gaat door het spel met zomer- en wintertijd is het hoog tijd dat onze EU-Mandarijnen wakker worden en de wijzers van onze klokken het hele jaar door gelijk zetten. Ik hou mijn hart vast.