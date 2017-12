We hebben er sinds eind 2015 mee leren leven dat het Westen minder veilig en minder vrij is geworden'

Het is een paradox die het afgelopen jaar tekent: hoewel 2017 geteisterd werd door een schrikwekkend aantal dodelijke terreuraanslagen, werd de gemiddelde Europeaan er zichtbaar minder door geraakt. Burgers keken ontzet naar de slachtoffers van Manchester of Barcelona, maar de breed uitgedragen solidariteit die zo typisch was na de aanslagen in Parijs of in Brussel, ebde weg. Gelukkig was er dit jaar geen grote aanslag in eigen land, dat speelt zeker mee. Maar het lijdt weinig twijfel dat er een unheimlich soort van gewenning optreedt: we hebben er sinds eind 2015 mee leren leven dat het Westen minder veilig en ook een beetje minder vrij is geworden. Psychologen mogen dat aanpassingsverschijnsel met verve van commentaar voorzien, het blijft een schokkende vaststelling.

...