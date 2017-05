'We betalen een hoge prijs voor onze spotgoedkope rijopleiding'

Waarom geen Europees verkeersreglement invoeren, geïnspireerd op de landen met de beste resultaten? (Carlo Peeters, Tienen)

Chris Vanhee: Zo'n harmonisering is helaas moeilijk in de praktijk te brengen. In bepaalde landen rijden automobilisten links - daar begint het al. Maar uniformiteit binnen Europa zou helderder zijn en zeker ook veiliger: buitenlandse vrachtwagenchauffeurs blijken bijvoorbeeld niet te weten dat je in België bij regenweer niet mag inhalen. Het is absurd dat de reglementen zo verschillen, soms zelfs binnen één land. Waarom mogen Vlaamse chauffeurs maximaal 70 kilometer per uur rijden op gewestwegen en is het in Wallonië 90 per uur?

