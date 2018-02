'Wat moeten we vandaag nog met die faciliteitengemeenten?'

In Ronse gaan opnieuw stemmen op om de taalfaciliteiten af te schaffen. Twee (identieke) wetsvoorstellen van Peter De Roover en Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) en Hendrik Vuye en Veerle Wouters (V&W) later lijkt er voor Ronse geen oplossing te komen. 'Wat moeten we vandaag nog met die faciliteiten?', vraagt hoogleraar Herman Matthijs (UGent) zich af. 'Er zal in de toekomst meer protest komen tegen de faciliteiten', denkt politoloog Bart Maddens (KU Leuven).

