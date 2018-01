Wat met uw huisdier na een echtscheiding?

Als het over voogdij gaat, kan het er in de rechtbank lelijk aan toe gaan. Denk maar aan de klassieker Kramer versus Kramer, waarin Meryl Streep en Dustin Hoffman gestalte gaven aan twee exen die alles uit de kast halen om hun zoontje Billy voor zich te winnen. Het leek alsof hun verhaal jaren later werd overgedaan door Stanley en Linda Perkins, een ex-koppel uit San Diego. Zij spendeerden 150.000 euro en twee jaar van hun leven aan zo'n voogdijgevecht, met als inzet Gigi. Er werden gedragstherapeuten en hechtingsspecialisten gedagvaard, en de advocaten van Linda kwamen zelfs met een video op de proppen: 'Het leven van Gigi'. Het enige verschil met Billy is dat Gigi geen jongen was maar een windhond. Dit verhaal dateert van vijftien jaar geleden, Stanley en Linda waren pioniers. Maar de laatste jaren zijn er steeds meer voogdijzaken over hond...