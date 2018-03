'Wat is Walen buiten anders dan de Vlaamse variant van Juden raus?'

'U bent woordvoerder?' Doorgaans stellen wij van Knack de eerste vraag, maar dat is buiten de oudste man aan tafel gerekend. Onder de priemende blik van Paul Goossens gaat Joachim Pohlmann over tot een bekentenis: ja, hij is de woordvoerder van de N-VA, en vroeger was hij de tekstschrijver van Bart De Wever. Goossens: 'Dat beroep is ondenkbaar voor een soixante-huitard. U geeft uw autonomie op voor een voorzitter, en maakt uw eigen denken ondergeschikt aan dat van hem. Ik vind dat een vorm van... intellectuele prostitutie. Ik kan er geen ander woord voor bedenken.' Pohlmann blijft beleefd en voortkomend - als zoon van een Oostenrijkse vader is hij een jongere variant van de wat zwaarmoedige Midden-Europese intellectueel: 'Dat is het verschil tussen u en mij. U wilt uw individualiteit nooit opgeven, ik wel als dat nodig is voor een groter geheel en als ik mijn idealen zo vooruit help.' De toon is gezet.

