Ann Peuteman Redactrice bij Knack Opinie

Wat is belangrijker: dat een kind helemaal zichzelf is of dat het niet wordt gepest?

Is het een goed idee om het beenhaar van je puberdochter weg te scheren zodat ze er niet mee wordt gepest? Of moeten we onze kinderen te allen prijze zichzelf laten zijn? 'Uiteindelijk moeten ze dat zelf bepalen', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Als wij maar in de buurt zijn om hen op te vangen als ze vallen.'