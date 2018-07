'Wat Europese musea van de Amerikaanse kunnen leren'

De van origine Oostenrijkse museumdirecteur Max Hollein is de zoon van de eens beroemde architect Hans Hollein (1934-2014) die vooral bekendheid verwierf met zijn uitgevoerd ontwerp van het Museum Abteiberg in Mönchengladbach dat hij kon bouwen op vraag van de toenmalige directeur Johannes Cladders (1917-1985). Dit museum, een van de eerste die een architecturale noviteit in Europa werd; was een schoolvoorbeeld van hoe een collectie en een gebouw in elkaar pasten als een handschoen rond een hand. Het was zo'n specifiek huwelijk dat Cladders' opvolgers het moeilijk naar hun hand konden zetten en dat met lede ogen moesten vaststellen. Hans Hollein was ook de architect van het Oostenrijkse paviljoen in de Giardini voor de Biënnales van Venetië. Door zijn sobere maar inventieve stijl was hij destijds een van de toparchitecten in Europa.

...