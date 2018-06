'Wat blijft er na zovele jaren nog geestig aan het cynisme van Jeroom?'

Ben ik een ouderwets mannetje dat vijftig jaar te laat geboren is? Heel soms vraag ik me dat wel eens af, bijvoorbeeld toen ik even geleden Hedonia van Kees van Kooten las. Het is een boekje uit 1984 dat zich makkelijk laat samenvatten: Van Kootens vrouw, Barbara, mag naar New York voor een interview met Woody Allen, en haar man is ervan overtuigd dat ze verliefd zal worden op de filmmaker en hij in Nederland alleen met de kinderen zal achterblijven. Van Kooten schrijft ook erg geestig over de dingen waar hij als kind mee lachte. Wann...