Wat als je engagement wordt tenietgedaan door mensen die 10.000 euro per maand verdienen?

De mensen zijn terecht boos. In de loop van vorige weken kwamen er verschillende schandalen aan het licht over politici die door het combineren van verschillende mandaten een onrechtvaardig hoog loon krijgen. Als geëngageerd, jong politicus, is het frustrerend om verschillende keren uit te leggen dat er duizenden politici zijn die in alle eerlijkheid hun werk doen, zonder te graaien. Maar deze discussie kan je niet winnen.

Ik deed in 2014 mee aan de federale verkiezingen en draag sindsdien een politieke stempel. Die draag ik met trots en plezier, omdat ik via de politiek dingen probeer te veranderen in onze maatschappij. Ik probeer op te komen voor mensen wiens stem vandaag stiller klinkt. Hoe lastig is het dan wanneer je engagement teniet wordt gedaan door politici die 10.000 euro mee naar huis nemen op het einde van de maand? Hoe lastig is het dan om uit te leggen waarom je trots die stempel draagt? Nogmaals, mensen zijn terecht kwaad. Maar die boosheid zorgt voor een afkeer van de politiek, ook bij politiek geëngageerde jongeren die in de verste verte niet denken aan het opstrijken van 2000 euro per vergadering.

De reacties van de verschillende politieke partijen vond ik goed, maar waren misschien allemaal 'too little, too late'. Er liggen nu concrete voorstellen klaar in onder andere het Vlaams Parlement en ik hoop uit de grond van mijn hart dat hier snel over gestemd wordt. Maar los van deze voorstellen geloof ik dat deze pijnlijke facetten van politiek zullen verdwijnen. Ik verwijt de vorige generaties dat ze hier te laks mee zijn omgesprongen en ze te weinig aandacht besteedden aan ethiek in de politiek.

Burgers krijgen een afkeer van ons politiek systeem, en dat is één van de grootste gevaren voor een democratie. Toch ben ik ervan overtuigd dat de graaicultuur in de Belgische politiek iets is van de vorige generaties. Het is aan ons om te bewijzen dat het beter kan, dat het beter moet. De mensen zijn terecht boos, maar laat ons samen streven om beter te doen.