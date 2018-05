Tijdens een ontmoeting met zijn Zuid-Koreaanse collega Kang Kyung-wha in Washington hebben beide ministers nog eens aangedrongen op een 'algehele, verifieerbare en onomkeerbare denuclearisering' van het Koreaanse schiereiland.

'Ik denk dat er een algeheel akkoord is rond hetgeen de ultieme doelstellingen zijn', aldus Pompeo. Eerder deze week had hij in Noord-Korea een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un om de nakende top tussen beide landen voor te bereiden.