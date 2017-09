Warwinkel aan regeringen: efficiënt bestuur in België wordt steeds moeilijker

Terwijl de voorbije weken alle aandacht ging naar de losse eindjes in het Zomerakkoord van de regering-Michel, werd in alle stilte het samenwerkingsfederalisme ten grave gedragen: in de zes regeringen die ons land rijk is, zijn nu zes verschillende coalities aan de macht. U ontdekt ze op het schema hieronder. Dat is niet bevorderlijk voor de onderlinge samenwerking, integendeel.

...