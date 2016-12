Warmste Week brengt meer dan 7 miljoen euro op

De voorbije week verzorgden StuBru-presentatoren Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems een marathonuitzending vanuit De Schorre, waar duizenden mensen langskwamen om een plaatje aan te vragen, de opbrengst van een actie voor een goed doel naar keuze bekend te maken en/of een van de concerten op gelegenheidspodium The Flame te bekijken. Onder meer Bazart, Jamie Lidell en Lost Frequencies zetten daar hun beste beentje voor om Music for Life te steunen. Intussen vonden er over heel Vlaanderen ruim 6.000 acties plaats, zoals de Warmathons in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven, die in totaal 415.710 euro opbrachten dankzij 36.571 lopers.

Zaterdag werden de laatste uren onder het motto "de Warmste Radio" gezamenlijk uitgezonden op Studio Brussel, Radio 1, Radio 2 en MNM. Eén zond het slot met de bekendmaking van de totale opbrengst live uit. "Dit is echt onwaarschijnlijk!", reageerde Bram Willems op het opnieuw erg hoge bedrag dat Vlamingen over hadden om goede doelen te steunen. "Bedankt aan iedereen voor de acties, de steun en de prachtige plaatjes die we mochten draaien", zei Linde Merckpoel.

Het was voorlopig de laatste editie van de Warmste Week in De Schorre. Waar de actieweek de volgende keer naartoe trekt, is nog niet bekend (Belga/NS)