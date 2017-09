'War on drugs' in Antwerpen: 'Wij voelen soms ook dat criminelen op voorhand weten waar wij acties houden'

Cocaïnegebruik mag in sommige kringen dan wel meer en meer aanvaard worden, achter de 'recreatieve lijntjes' schuilt een wereld waarin het er niet recreatief toegaat. In Antwerpen woedt een gewelddadige drugsoorlog tussen concurrerende clans: auto's worden in brand gestoken, gevels beschoten, één drugscrimineel is tot nader order ontvoerd en vermist. Niemand die in Vlaanderen tot voor kort zicht had op de reikwijdte van de drugshandel. Tot Stanny De Vlieger eerder deze maand een vertrouwelijk (maar vrijwel onmiddellijk in de pers gelekt) rapport publiceerde. In dat document schetst hij hoe drugscriminelen zijn geïnfiltreerd in havenbedrijven én in het politiekorps. Om de stijgende criminaliteit het hoofd te bieden, is er volgens De Vlieger meer dan ooit een gecoördineerde aanpak vereist. Een Stroomplan dus, naar analogie met het Kanaalplan waarmee binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) Molenbeek en omstreken beloofde op te kuisen. Op zulk taalgebruik zul je De Vlieger niet snel betrappen. De directeur formuleert omzichtig en met zin voor nuance. Al is hij daarom niet minder gedecideerd.

