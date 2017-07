Wapens gevonden bij antiterreuroperatie in Anderlecht

De federale gerechtelijke politie van Brussel heeft afgelopen nacht zes huiszoekingen uitgevoerd in de Brusselse gemeente Anderlecht in een terrorisme-onderzoek. Daarbij zijn vier personen opgepakt. Bij een van de huiszoekingen hebben de speurders ook verschillende wapens aangetroffen. Dat meldt het federaal parket woensdag.

Volgens de VRT gaat het mogelijk om de wapens die de terreurcel die verantwoordelijk was voor de aanslagen in Parijs en Brussel verstopt had, maar dat wordt tegengesproken door het federaal parket. 'Het onderzoek staat volledig los van die dossiers', klink het.

Ook in het noorden van Frankrijk zijn er huiszoekingen geweest in het kader van een antiterreuroperatie, daar werd één iemand opgepakt. De operatie vond plaats in de woning van de verdachte in Faches-Thumesnil ten zuiden van Rijsel, aldus BFTMV.

De 42-jarige man wordt verdacht van het plannen van een 'gewelddadige actie' in Frankrijk of België.

Hij had banden met de Kamikaze Riders, Belgische motorrijders verdacht van radicalisering.