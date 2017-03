Wapenembargo Saudi-Arabië: De Croo beticht Magnette van 'fake news'

Het kabinet van Magnette meldt dat de vertegenwoordigers van de federale regering donderdag op een vergadering van de Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie geen voorstel hebben ingediend om op Europees niveau een wapenembargo te bepleiten. Op die vergaderingen worden de Belgische standpunten voor de bijeenkomsten van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken voorbereid.

Maandag vindt in Luxemburg een bijeenkomst plaats waar de situatie in Jemen op de agenda staat. Over de invoering van een wapenembargo op Europees niveau is unanimiteit onder de lidstaten vereist.

'Fake news'

Bij De Croo ontkent men met klem dat er geen voorstel is neergelegd. 'We betreuren de intoxicatie van dit debat door Magnette. In plaats van fake news te verspreiden zou Magnette zich beter bezinnen over door welk moreel kompas hij zich laat leiden', zo klinkt het bij de Open VLD-vicepremier.

Volgens het kabinet heeft de vertegenwoordiger van De Croo voorgesteld dat België maandag zou pleiten dat de lidstaten in afwachting van een VN-mensenrechtenrapport geen licenties meer zouden geven voor de export van wapens naar de partijen die betrokken zijn bij het conflict in Jemen.

Bij monde van de vertegenwoordiger van minister Jean-Claude Marcourt liet het Waalse gewest dan weten dat België niet verder kan gaan dan het voorstel om 'rekening te houden' met internationaal onderzoek dat in september aan de VN-Mensenrechtenraad worden voorgelegd.

Wapenleveringen

Het debat over de wapenverkoop aan Saudi-Arabië laaide het voorbije weekend weer op toen De Croo voor een embargo pleitte. De minister wees erop dat Saudi-Arabië betrokken is in de oorlog in Jemen, een van de landen die getroffen zijn door hongersnood. Het land wordt ook beschuldigd van mensenrechtenschendingen in Jemen. Volgens De Croo gaat meer dan 60 procent van de wapenexport uit Wallonië naar Saudi-Arabië.

Wallonië toont zich volgens Magnette bereid een Belgische pleidooi op Europees niveau te steunen, voor een embargo op de export van wapens en materiaal voor tweeërlei gebruik (civiel en militair) naar Saudi-Arabië. De vraag van De Croo aan de regio's is dan ook 'niet coherent', klinkt het in Namen.

Wat is de efficiëntie van zo'n maatregel wanneer de waarde van de wapenlicenties verleend door Wallonië 'met moeite 0,49 procent van het Europese totaal' zijn, zo vraagt men zich af op het kabinet.

Woensdag kreeg Magnette nog alle Vlaamse partijen tegen zich, nadat hij op de RTBF-radio had gezegd dat Wallonië niet van plan is om te stoppen met wapenleveringen aan Saudi-Arabië. Hij wees erop dat Saudi-Arabië ook een bondgenoot is in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat en zegt dat de wapenleveringen pas kunnen stoppen wanneer ons land uit de coalitie tegen IS stapt. 'Te gek voor woorden', reageerde De Croo.