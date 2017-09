Wandeltherapie: 'Doordat je fysiek beweegt, raken je gedachten ook makkelijker in beweging'

Op zondagavonden kunt u op Canvas zien hoe filosofe Alicja Gescinska met schrijvers, filosofen en creatievelingen allerhande de wereld rond wandelt, op zoek naar diepere inzichten. Wanderlust heet haar programma. Niet te verwarren met Wanderland, de podcast van Radio 1 waarin Gertjan Van Hellemont van Douglas Firs samen met Vlaamse artiesten gaat wandelen, op zoek naar - juist ja - diepere inzichten. Wandelen is hip en trendy. Zo zijn er wandelvergaderingen, wandelconcerten en wandelmeditaties. En zo is er dus ook wandeltherapie. Die discipline staat in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen (vergeef ons het grapje), maar wie op de website 'vindeentherapeut.be' de zoekterm wandeltherapie ingeeft, komt toch uit op 100 resultaten. Een van hen is Elien Pauwels. 'Tijdens mijn opleiding psychologie maakte ik een trektocht door ...