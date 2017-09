Wachttijden voor psychische hulp lopen op

Dat schrijft De Standaard dinsdag na een vraag van Vlaams parlementslid Björn Anseeuw (N-VA) aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Wie in 2016 een ernstig psychisch-psychiatrisch probleem had, moest ongeveer 45,56 dagen wachten op een eerste intakegesprek. In 2008 bedroeg de wachttijd nog 'maar' 33,5 dagen. Anseeuw splitste de wachttijd ook op naar kinderen en jongeren. 'Zij moeten gemiddeld zestig dagen wachten op een eerste gesprek, hoewel net zij een heel belangrijke groep zijn. De helft van de psychische problemen bij volwassenen ontstaat voor de leeftijd van 14 jaar.'

In 2008 moesten jongeren gemiddeld 50,48 dagen wachten. Een van de grote pijnpunten, zoals ook uit de cijfers blijkt, is het beperkte aanbod voor kinderen.

Anseeuw noemt het daarom nog altijd 'te zot voor woorden' dat federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) het budget voor de kleine k-bedden, de dagplaatsen in de kinderpsychiatrie, wil inperken. 'Ook de federale regering moet haar verantwoordelijkheid nemen.'