'Waarom zou u een never ending story als de Belgische politiek volgen?'

Ik geloof dat er een nieuwe mensensoort in het land is. Eerst dacht ik dat het een laat typetje van Kees van Kooten en Wim de Bie betrof, maar ondertussen valt te vrezen dat ik binnenkort op café iemand tegenkom die zichzelf aan mij voorstelt als 'nieuwsmijder'. Hopelijk doet hij of zij dat voor ik heb opgebiecht dat ik met journalistiek mijn geld verdien.

