Waarom stemden sp.a en PS niet voor wapenembargo tegen Saoedi-Arabië?

Schendingen van mensenrechten in het conflict met Jemen, manifeste onderdrukking van vrouwenrechten, onverholen financiële steun aan de radicale islam en de internationale islamterreur: Saoedi-Arabië is op het internationale niveau meer dan een kwajongen. Al geruime tijd is het in de Wetstraat en aan de Leuvenseweg dan ook bon ton om te roepen en te tweeten dat de betrekkingen met Saoedi-Arabië onder de loep genomen moeten worden, maar tot nog toe werd dat breed gedeelde standpunt nergens vertaald in wetteksten.

...