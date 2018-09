Stavros Kelepouris Journalist Knack.be analyse

Waarom Schild & Vrienden meer is dan een marginaal studentengroepje

Is Schild & Vrienden een bende geharde, staatsgevaarlijke blanke nationalisten of een groepje goedbedoelende jongeren met een voorliefde voor zwarte humor? Anders gesteld: is de jongerenbeweging rond Dries Van Langenhove wel al die journalistieke aandacht waard?