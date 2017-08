Dirk Draulans Redacteur bij Knack Opinie

'Waarom moeten we u geloven, Peter Adriaenssens?'

Knack-bioloog Dirk Draulans las met groeiende verbazing de brief die kinderpsychiater Peter Adriaenssens in De Standaard schreef aan een vermoord meisje. Hij vroeg zich af waarom wij zouden geloven dat wat Adriaenssens schrijft, correct is. Hij dient de psychiater van antwoord.