Waarom jongeren vaker melanomen hebben dan andere kankers

In het gamma aan tumoren dat onze gezondheid bedreigt, blijkt huidkanker een uitzondering te zijn. Onderzoekers hebben ontdekt dat melanomen al kunnen opduiken in piepjonge cellen. In principe is kanker vooral een probleem van oudere cellen, omdat die zo veel fouten in hun DNA krijgen dat ze kunnen gaan woekeren. Een van de mechanismen die de natuur uitged...