'Waarom is een goed antipestbeleid nog steeds geen prioriteit, dames en heren politici?'

Vandaag start de Vlaamse Week tegen Pesten. Dat is geen dag te vroeg, want de toestand in Vlaanderen is stilaan hopeloos. De feiten zijn niet fake, maar keihard. Hou je vast.

1 op 20 jongeren wordt gepest. In élke Vlaamse klas kan de pest dus toeslaan. En het stopt niet na schooltijd. Ook 1 op 10 werknemers zijn het slachtoffer van pestkoppen. Dat zijn in totaal meer dan 38.500 kinderen en minstens 250.000 volwassenen die elke dag met een bang hartje naar school of naar hun werk vertrekken. Is dat normaal? Nee, absoluut niet.

In een interview met onze krant Deze Week neemt expert Gie Deboutte de Vlaamse overheid op de korrel. "Waarom is er nog steeds geen doordacht antipestbeleid? Tot op vandaag is dat een mager beestje." Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de politiek en de grote onderwijskoepels nog steeds niet kiezen voor een helder verwachtingskader waaraan elke school zich moet houden?

Waarom is een goed en krachtig antipestbeleid geen prioriteit, heren en dames politici? Want laat ons een kat een kat noemen: de persoonlijke en maatschappelijke kostprijs van pesten is gigantisch. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het aanleiding geeft tot agressie, criminaliteit, middelenmisbruik en zelfmoordgedachten, een waslijst aan problemen dus. En dan zwijgen we nog over de impact op die duizenden gezinnen, klassen en collega's.

In onze krant gaven we deze week een forum aan Deboutte. Hij leerde ons en onze vele lezers dat het anders en beter kan. Met concrete voorbeelden uit Zweden en Finland schetst hij hoe een wettelijk kader en een andere aanpak die trieste cijfers drastisch kan doen verbeteren. "Maar eerst hebben we een draagvlak nodig, dan zal de politiek wel volgen."

De politiek wil een signaal? Dat willen wij als krant geven. Het is niet onze kerntaak om petities op te starten, verre van. Maar toch hebben we dat gedaan, want pesten moet stoppen. De meer dan 2 miljoen lezers van onze krant kregen de vraag om onze online petitie te ondertekenen en zo de pesters een halt toe te roepen. Met alle digitale handtekeningen, de raadgevingen van Gie Deboutte én de eis voor een beter antipestbeleid trekt Deze Week dan naar Vlaams minister Hilde Crevits, verantwoordelijk voor de interministeriële werkgroep tegen pesten. In de naam van 38.500 Vlaamse jongeren en 250.000 volwassenen wil ik u alvast bedanken om ook onze petitie te ondertekenen.