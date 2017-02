Waarom is de examencommissie zo populair?

'Zijn hier een paar slimme wijven of gasten die weten hoe ik mij goed kan voorbereiden op het schriftelijke examen Nederlands? Thanks buddies.' Het is maar een van de honderden posts op de tijdlijn van de Facebookgroep Middenjury/ Examencommissie aso. 1845 leden telt de groep. Allemaal Vlamingen die via de Examencommissie alsnog hun diploma algemeen secundair onderwijs willen behalen. Sommigen omdat ze anders niet verder kunnen studeren of naast een promotie grijpen, anderen om hun eigenwaarde op te krikken. Elders op sociale media wisselen leerlingen die in een tso- of bso-richting willen afstuderen dan weer informatie uit over het examen tekstverwerking, illustratie of boekhouden.

...