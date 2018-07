Waarom iedereen het altijd maar over Oostenrijk heeft als het over ons pensioen gaat

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) lijkt er niet uit te komen: hoe houden we de pensioenen betaalbaar, terwijl de bevolking vergrijst? De verhitte discussies over de zware beroepen - die met een vroegpensioen gepaard gaan - maken in elk geval duidelijk dat iedereen ermee begaan is. In debatten wordt vaak naar Oostenrijk verwijzen, niet het minst door de PVDA. 'Neem twee werknemers, een Oostenrijkse en een Belgische, die exact even lang gewerkt en precies evenveel verdiend hebben: de Oostenrijker zal de helft meer pensioen krijgen dan de Belg', zo beweert de extreemlinkse partij.

...