'Waarom durft de overheid alcoholgiganten niet aan te pakken?'

Een 13-jarig meisje dat recent in het geniep naar een KSA-fuif in Torhout ging, moest naar het ziekenhuis afgevoerd worden met maar liefst 2,81 promille alcohol in haar bloed. In de eerste plaats werd gekeken naar de KSA-groep als de grote schuldige. Dat is volgens mij onterecht, zij hebben er alles aan gedaan om met de geldende regels alcoholconsumptie voor minderjarigen onmogelijk te maken. Neen, het is niet de KSA-groep die schuld treft, maar wel een falende overheid die de alcoholgiganten niet durft of wilt aanpakken.

In november 2016 kwam het magazine Pano met een reportage over alcoholgebruik én -misbruik bij onze minderjarige kinderen. De cijfers waren verbluffend: minstens 1 op de 10 minderjarigen doet één keer per week aan bingedrinken. Daarnaast steeg het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging werd opgenomen in het ziekenhuis op 6 jaar tijd met bijna 10 procent.

De miljardencampagnes van alcoholgiganten

De cijfers en incidenten zijn niet verwonderlijk als je ziet hoe alcoholgiganten miljarden pompen in reclame voor alcohol. En die reclame voor alcohol is niet weg te denken uit het dagelijks leven. Je vindt ze overal: in de stad, in tijdschriften, thuis, op sociale media, in krantenwinkels, noem maar op. Van die reclame zijn vooral minderjarigen het slachtoffer: het ongezonde bingedrinken lijkt op hun leeftijd 'normaal' gedrag te worden.

En die reclame heeft ook effect, dat bewijzen de cijfers: 40% van de Belgische mannen en 10% van de Belgische vrouwen heeft een risico op alcoholmisbruik. Alcoholmisbruik treedt op wanneer je door alcoholgebruik problemen veroorzaakt op bijvoorbeeld je werk, in het verkeer, of in je relatie. De kost voor de samenleving? 2 miljard euro per jaar en talloze overlijdens die rechtstreeks of onrechtstreeks te linken zijn aan alcohol.

Reclame voor minderjarigen aanpakken waar het écht telt

De spraakmakende reportage van Pano zette minister Maggie De Block aan om stoer in de pers te verklaren dat ze werk ging maken van een globaal, allesomvattend alcoholplan, samen met haar collega ministers van de deelstaten. Helaas is dat overleg een stille dood gestorven. Minister De Block was het beu 'dat haar deelstaat collega's met haar voeten speelden' antwoordde ze in commissie op mijn vragen. Nochtans heeft ze zelf meer dan voldoende mogelijkheden op haar beleidsdomeinen.

Het enige, serieuze wapenfeit van Minister De Block tot nu toe is het aanpakken van alcoholreclame op radio en tv, gericht op minderjarigen. Je moet echter niet jong zijn om te weten dat jongeren hoe langer, hoe minder bezig zijn met radio en tv. Jongeren bereik je nu véél meer met sociale media. Minister De Block, pak dan ook alle verdoken en niet-verdoken alcoholreclame voor minderjarigen op die sociale media aan.

Investeer in sensibilisering

De minister kan ook zelf investeren in sensibiliseringscampagnes. Minderjarigen, maar ook volwassenen moeten we beter op de hoogte brengen van de mogelijke gevaren van alcohol. 13-jarigen die bingedrinken beseffen nog te weinig wat voor gevaar 2,81 promille alcohol in je bloed met zich meebrengt.

Verder blijft het absurd dat je in België alcohol kan kopen in tankstations en automaten. Met dat eerste werk je dronken rijden alleen maar in de hand en dat tweede maakt het alleen maar makkelijker voor minderjarigen om alcohol te kopen en te consumeren.

Tot slot kan Minister De Block een veel duidelijkere etikettering op alcoholhoudende producten verplichten. Een etikettering waar duidelijk een standaard eenheid alcohol op vermeld staat: één flesje bier van 25 cl is één standaardeenheid en één jenever in een glas van 4 cl is ook één standaardeenheid. Zo creër je duidelijkheid voor elke consument, ook 16-jarige die voor het eerst alcohol consumeert.

Kortom: wees niet bang van de alcoholgiganten

De voorgestelde maatregelen zijn alles behalve radicaal of revolutionair: je doet niemand pijn met een duidelijk etiket waarop de standaardeenheid alcohol vermeld staat en reclame voor minderjarigen ook controleren op sociale media lijkt een evidente zaak.

De voorgestelde maatregelen hebben maar één doel: consumenten en minderjarigen beschermen tegen de alcoholgiganten: zij maken miljardenwinsten maakt op kap van de uw gezondheid en die van onze tieners. Met Groen willen we niet raken aan de kleine zelfstandige van een nachtwinkel of aan jongeren die een scoutsfuif organiseren, maar het probleem bij de bron aanpakken.

Op naar een beter alcoholbeleid

Het is tijd dat de Minister van Volksgezondheid de volksgezondheid laat primeren op de macht van de alcoholgiganten. Als ze de waarschuwingen en aanbevelingen van zowat alle kenniscentra in de gezondheidszorg volgt, dan kan ze vermijden dat we binnen 5 jaar met een gigantische gezondheidsrekening zitten. En dat is niet alleen de analyse van Groen en de meeste experten. Neen, ook meerderheidspartij CD&V vindt bij monde van Federaal Parlementslid Nathalie Muylle dat er een beter alcoholbeleid nodig is. Beste Minister De Block, ik hou een kater over aan uw alcoholbeleid.