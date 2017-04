Waarom de strategie van Bart De Wever werkt: 'Bij de N-VA drinken ze champagne'

Oké, het was 'maar' een peiling. Maar de enquête die La Libre Belgique en de RTBF twee weken geleden publiceerden, joeg wel een schok door de Belgische politiek die nog altijd nazindert. In het zuiden van het land blijkt het extreemlinkse PTB groter dan de PS. En in het noorden is de N-VA dubbel zo groot als de CD&V. 'Ik ben niet echt op mijn gemak', zegt Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V). 'In welke context opereren we nog? Hendrik Vuye (ex-N-VA) vertelde me vorige week dat aan de universiteit van Namen een heleboel assistenten openlijk fan zijn van de PTB. Die jonge academici zijn daarom nog geen communisten, maar ze leggen zich niet meer neer bij de bestaande krachtsverhoudingen. En het beste breekijzer tegen de PS-staat is de PTB. Dat is hun politieke alternatief.'

