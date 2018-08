Waarom de hobby's van je kinderen vooral leuk moeten zijn

Zwemles, turnclub, ballet, muziekschool, dictie, scouts. Het zijn allemaal activiteiten die ondergetekende op haar cv mag zetten, in de rubriek 'andere interesses'. Al is het wel te hopen dat geen enkele werkgever me ooit vraagt vijfhonderd meter vlinderslag te zwemmen, een do kruis van een si mol te onderscheiden of - godbetert - een grand écart te presenteren. Die 'andere interesses' werden gemiddeld na een of twee schooljaren stopgezet. Mijn ouders geloofden niet zo in 'karakter kweken'. Als ik geen zin had om op woensdag naar de turnles te gaan, mocht ik thuisblijven. Voor heel wat klasgenoten gold dat niet: zij moesten hun hobby tot tranens toe perfectioneren. Om nog te zwijgen van de fanatieke ouders die elk weekend mee gingen supporteren. Tien euro zakgeld per gescoord doelpunt, u kent het wel.

