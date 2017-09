Waarom de Belgische politiek een stammenoorlog is geworden

De internetaffiche van Jong Ecolo met daarop Theo-Francken-met-Stahlhelm als een soldaat van nazi-Duitsland, de talrijke uitspraken en tweets van diezelfde N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie (dat zijn diensten het Maximiliaanplein #opkuisen, dat Artsen Zonder Grenzen 'mensensmokkelaars' zijn, enzovoort): we zijn het stilaan gewend. Net zoals we niet meer opkijken van weer een bittere discussie over Zwarte Piet, de boerkini, het onverdoofd slachten en straks misschien de besnijdenis bij moslims en joden. Het echte probleem is al lang niet meer de spreekwoordelijke 'verruwing' van het politieke debat. De crisis is een stuk diepgaander dan alleen maar de communicatie. Ze treft het hele politieke bestel.

