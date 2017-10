Waar ligt de grens tussen een dagelijks ritueel en een dwanghandeling?

Eén cappuccino om 8.15 uur. Vervolgens een korte ronde langs de nieuwssites en favoriete blogs. Om dan stipt om 8.30 uur aan de dagtaak te beginnen. Als alles wat uitloopt, wordt het ineens 9.00 uur, want niets mooiers dan een rond getal om de dag goed te starten. Zo, we hebben u met enige schaamte onze ochtendroutine verklapt. Hoewel: eigenlijk is die schaamte nergens voor nodig. Want heel veel mensen hebben dagelijkse gewoontes, het ene al vreemder dan het andere. Dat blijkt ook uit het boek Dagelijkse rituelen, dat zopas werd heruitgegeven bij Maven Publishing. De Amerikaanse auteur Mason Currey verzamelde verhalen van creatievelingen en hun rituelen, van Andy Warhol tot Albert Einstein. Een van de gekste rituelen komt zonder twijfel van de Amerikaanse avant-garde auteur Gertrude Stein (1874-1946). Naar verluidt ging zij iedere dag in een we...