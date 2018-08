Waar blijft dat masterplan voor modernisering en beveiliging van federale musea?

Onlangs dineerden de regeringsleiders van de NAVO-lidstaten in het Brusselse Jubelparkmuseum. Opvallend, want enkele maanden eerder stonden er nog stellingen om stukken plafond op te vangen en regende het op sommige plaatsen binnen. Er werden snel enkele zalen gerenoveerd om de hoge gasten te ontvangen. De rest van het museum verkeert nog in dezelfde lamentabele toestand als voorheen.

...