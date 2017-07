Waalse politieke kopstukken ontkennen plannen voor nieuwe partij

Geen enkel lid van de denktank 'E-Change' heeft de bedoeling er een nieuwe politieke partij van te maken, verklaarde Greoli op de RTBF-radiozender La Première.

Verschillende kopstukken uit de Franstalige politiek werken sinds eind januari samen in de denktank 'E-Change'. Het gaat naast Greoli onder meer om Brussels minister van Economie Didier Gosuin (Défi), voormalig CDH-minister Melchior Wathelet en de voormalige Ecolo-voorzitter Jean-Michel Javaux. Volgens La Libre Belgique en La Dernière Heure zou die laatste samen met de kabinetschef van de Franstalige onderwijsminister Marie-Martine Schyns CDH), Laurent de Briey, overwegen om de denktank om te vormen tot een politieke partij.

Greoli ontkent dat echter formeel. 'Het gaat niet om een nieuwe politieke partij, maar om personen van verschillende strekkingen die zich samen afvragen hoe ze het land beter kunnen doen functioneren', zegt ze. De minister ziet geen enkele reden 'om CDH te verlaten voor een andere partij'.

Ook Javaux zelf ontkent dat het de bedoeling was een politieke partij op poten te zetten, al laat de vroegere Ecolo-voorzitter de deur wel op een kier. 'Het gaat niet om een nieuwe partij, maar om een denkgroep. Het is niet de bedoeling om op korte of middellange termijn een nieuwe partij op te richten', verklaarde hij op La Première.