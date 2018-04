Waals parlement keurt resolutie tegen woonstbetredingen goed

De tekst opgesteld door PS en Ecolo kreeg de steun van cdH. MR, dat mee in de federale regering zit, onthield zich, met uitzondering van het Luikse parlementslid Christine Defraigne.

De wet over de woonstbetredingen moet het politieagenten mogelijk maken om woningen binnen te gaan van mensen die onderdak bieden aan personen die illegaal in België verblijven. Omdat er op het terrein, maar ook binnen de federale meerderheid discussie ontstaan was over de kwestie, werd de stemming ervan uitgesteld. Premier Charles Michel wil de tijd nemen om te luisteren naar alle opmerkingen, zei hij begin februari in de Kamer.

Precies omdat het federale materie betreft, onthield de MR zich vorige maand al bij de stemming over de resolutie in de bevoegde commissie van het Waals parlement. 'We vluchten niet weg van het debat, want dat vindt in de Kamer plaats', zei fractieleider Jean-Paul Wahl toen.

Woensdag herhaalde de fractieleider van PS, Pierre-Yves Dermagne, dat de resolutie een symbolisch karakter heeft, omdat verschillende Waalse gemeenten al een standpunt hebben ingenomen tegen het federale wetsontwerp.

Dimitri Fourny van cdH gaf in het Waals parlement nogmaals te kennen dat de tekst 'de fundamentele principes van onze democratie met de voeten treedt'.