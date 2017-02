Waals parlement keurt oprichting bijzondere commissie goed

In het Waals Parlement, dat woensdag in spoedzitting bijeen is, is de oprichting van een bijzondere commissie goedgekeurd die klaarheid moet brengen over de zaak-Publifin, de Luikse intercommunale die de Waalse politiek al enkele weken in haar greep houdt.