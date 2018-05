Vuye ontdekt nog een gelekte mail aan Vandeput: 'Misschien probeert men ons te misbruiken. Dat kan'

Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) heeft de hand kunnen leggen op nog maar eens een nieuwe e-mail in het over de vervanging van de F-16's. In totaal zijn nu vier mails naar buiten gebracht die een blik moeten werpen op de correspondentie naar het kabinet-Vandeput over een levensduurverlenging van de gevechtsvliegtuigen. In de vorige emails, twee uit april 2017 en een van 17 september 2017, werden telkens minister Steven Vandeput ...