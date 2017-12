VRT krijgt geen extra kanaal voor Ketnet Jr.

De VRT had een extra lineair kanaal gevraagd voor Ketnet Jr. maar de Vlaamse regering wil dat de openbare omroep de digitale kaart trekt. 'Gezien het snel afnemend belang van lineaire televisie ten voordele van het online kijken, is een bijkomend televisiekanaal voor de VRT geen duurzame keuze voor de toekomst', aldus minister Gatz. 'We vragen de openbare omroep, zoals ook opgenomen in de beheersovereenkomst, volop in te zetten op digitale programmatie. Ook voor de allerkleinsten.'