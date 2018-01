Vrouwenrechtenactiviste Darya Safai sluit zich aan bij N-VA

De partij zal Safai volgend jaar uitspelen als extra troef op de Vlaams-Brabantse lijst van Theo Francken, schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag. De 42-jarige tandarts Safai werkt en woont in Wemmel, in de Vlaamse rand rond Brussel.

Eerder raakte al bekend dat Safai gevraagd werd om op te komen voor N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, maar dat gaat dus niet door.

In het interview in Het Laatste Nieuws laat Safai de mogelijkheid wel open dat ze dit jaar zou opkomen op de Nederlandstalige lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Wemmel.

Voor N-VA moet Safai het symbool worden van geslaagde migratie, klinkt het. Safai vluchtte in 1999 vanuit Teheran naar België. Ze strijdt wereldwijd voor vrouwenrechten en is kritisch voor de politieke islam en de hoofddoek.

In een interview met VRT NWS zegt Safai dat ze kiest voor de N-VA, omdat 'de Vlaamse identiteit op veel van de uitdagingen en problemen in onze samenleving een antwoord kan bieden'.

"Wij moeten onze gemeenschappelijke punten in de verf zetten, zoals taal, cultuur, onze waarden en normen. En we moeten dat doorgeven aan de nieuwkomers. Ik vind dat de Vlaamse identiteit de integratie bevordert", verduidelijkt ze.

"Ik wil mijn strijd voor vrouwenrechten, gelijkheid, vrijheid, integratie en een mooie samenleving graag vanaf nu in de politiek verderzetten", aldus Safai. Ze beklemtoont dat het bij haar politieke keuze voor de N-VA niet om een carrièrezet gaat. "Dat is het niet. Dit gaat over engagement, niet over een functie."

Lees ook:Vrouwenrechtenactiviste Darya Safai: 'De hoofddoek zet vrouwen weg als tweederangsgeslacht'