Vroegere Congolese vicepresident Jean-Pierre Bemba in België

Zaterdag bevestigt een Brussels verantwoordelijke van zijn partij, Jean-Jacques Mbungani, dat hij vrijdagavond bij zijn familie in Sint-Genesius-Rode is aangekomen.

"Vandaag 15 juni 2018 is Jean-Pierre Bemba voorwaardelijk vrijgelaten op het grondgebied van het Koninkrijk België", luidde het in een communiqué.

Bemba zat meer dan tien jaar vast in Den Haag. Vorige vrijdag sprak het Internationaal Strafhof in Den Haag Bemba in beroep vrij voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid die zijn militie volgens de aanklacht vijftien jaar geleden had begaan in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Bovendien kon hij voorlopig vrijkomen, in afwachting van een definitieve uitspraak, op 4 juli, in een andere zaak.

Bemba had een verzoek ingediend om naar België teruggebracht te worden, en België stemde daarmee in. Bemba beschikt over een visum dat hem 90 dagen op Belgisch grondgebied toelaat. De vrouw en vijf kinderen van Bemba wonen in een villa in Sint-Genesius-Rode. Het is ook daar dat de voormalige chef van oorlogsmilities was opgepakt in 2008 op vraag van het Internationaal Strafhof.

In 2016 werd hij veroordeeld tot 18 jaar cel, maar in beroep volgde dus de vrijspraak. Bemba is de zoon van een rijke zakenman die nauwe banden had met de vroegere dictator Mobutu Sese Seko. Jean-Pierre Bemba werd zelf ook een belangrijke speler op het politieke en economische toneel in Congo. Zijn militair avontuur begon in 1998, een jaar nadat hij Kinshasa moest ontvluchten omdat Laurent-Désiré Kabila de stad had ingenomen. Met de steun van Oeganda richtte hij de MLC op, een rebellengroep die sterk stond in de Evenaarsregio en een deel van het noordoosten.

Na de Tweede Congo-oorlog (1998-2003) werd Bemba een van de vier vicepresidenten onder Joseph Kabila, die zijn in 2001 vermoorde vader had opgevolgd. In 2006 versloeg Kabila Bemba bij de presidentsverkiezingen, en werd Bemba senator.

In de Congolese politieke crisis van de voorbije jaren speelde Bemba's MLC geen rol van betekenis, maar mogelijk kan een Bemba op vrije voeten daarin nog verandering brengen. In Kinshasa en het noorden van het land is hij een van de populairste politici.