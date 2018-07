Vrijgesteld van security checks: de discrete charme van de privéjet

Volgens een nieuwe Europese richtlijn moeten luchtvaartmaatschappijen de passagiersgegevens voortaan doorgeven aan de veiligheidsdiensten. De PNR-richtlijn (Passenger Name Record) is bedoeld als wapen in de strijd tegen georganiseerde misdaad en terreur, maar bevat een achterpoortje dat met opzet werd opengelaten: voor passagiers van privéjets zijn de regels soepeler.