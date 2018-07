Vriend en vijand over Roberto Martínez: 'Idealistisch op het irritante af, die man!'

'Het eerste wat ik dacht toen ik hoorde dat Martínez bij België getekend had? Haha, dat jullie je verdikke niet gaan vervelen', vertrouwde Ruud Gullit ons in de herfst van 2016 toe. De Nederlandse voetbalster kent Roberto Martínez goed. Samen waren ze analist voor de BBC op de wereldbeker van 2010: omdat Nederland en Spanje de finale speelden, spendeerden ze enkele weken in elkaars gezelschap onder de Zuid-Afrikaanse zon. Gullit en Martínez huldigen een totaal andere voetbalfilosofie, het knetterde aan de ontbijttafel. 'Eigenlijk is Roberto de Nederlander van ons twee', vertelt Ruud Gullit. 'Ik dweep met het Atlético Madrid van Diego Simeone, dat leep is en vecht voor elke bal. Voor Roberto zijn dat bijgedachten: hij droomt van Barcelona-voetbal dat de tegenstander van de mat tikt. En hij is een echte maniak - hij discussieert tot je onder tafel ligt. Idealistisch op het irritante af, die man! (lacht)'

...