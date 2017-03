Live Vragenuurtje in de Kamer: spanning over Turkije en burgerschapsexamen

De Turkse politieke campagnes in ons land zorgen voor beroering, net als het voorstel van N-VA om een burgerschapsexamen in te voeren voor nieuwe Belgen. In het Federaal Parlement debatteren de Volksvertegenwoordigers erover. Volg alles LIVE vanaf 14.15 uur.