Live Vragenuurtje in de Kamer: hoe diep reiken de wortels van de radicale islam?

13:52

Israël wil uitleg van België over bezoeken premier Michel

Israël heeft donderdag de Belgische ambassadeur op het matje geroepen na het onderhoud van premier Charles Michel met twee Israëlische ngo's die zich verzetten tegen de kolonisatie van Palestijnse gebieden.

Tijdens zijn bezoek aan Israël eerder deze week ontmoette premier Michel vertegenwoordigers van de organisaties "Breaking the Silence" en "B'Tselem". Na afloop was de eerste minister erg discreet. Niettemin schoot het bezoek de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in het verkeerde keelgat. Buitenlandse Zaken had de opdracht gekregen zijn "afkeuring" over te maken aan de Belgische ambassade.