Live Vragenuurtje in De Kamer: Groen wil Belgische resolutie tegen Trump

14:44

'Trump biedt momentum om rationeel en koelbloedig te blijven'

Binnen de regering lijken er heel uiteenlopende reacties te zijn op het beleid van Trump, maar premier Charles Michel probeert toch een gezamenlijk standpunt te uiten.

'Eerst en vooral kunnen we het eens zijn dat we respect moeten hebben voor de keuze van de kiezers in een grote democratie als Groot-Brittanië of de VS. Maar dit is ook een momentum om de juiste antwoorden te bieden, rationeel en koelbloedig te blijven, en oplossingen en engagementen te zoeken met onze partners op Europees en internationaal niveau.'

'We hebben onmiddellijk duidelijk gereageerd, ook op diplomatiek niveau.'

'We moeten onze economische belangen en visie verdedigen. De geopolitiek: wat met Rusland en China? Er is een grote evolutie in de internationale evenwichten. Daar moeten we een belangrijke rol opnemen.'