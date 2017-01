Live Vragenuurtje in de Kamer: 'Een beetje respect voor elkaar alsjeblieft'

15:23

Afkoopwet: 'Recht moet geschieden'

Peter Vanvelthoven (sp.a) vraagt justitieminister Koen Geens (CD&V) om een snelle aanpassing van de wet op de minnelijke schikking.

'Na meer dan drieënhalf jar is de odnerzoeksrechter erin geslaagd zijn onderzoek in de HSBC-affaire af te ronden, een van de bekendste fiscale fraudedossiers in ons land. Het strafdossier is klaar, de vervolging kan geïnitieerd worden.'

'HSBC wordt in verdenking gesteld van witwassen, criminele organisatie, en het onwettig uitoefenen van het beroep van financiële tussenpersoon. De bank heeft Belgen geholpen om miljarden euro's wit te wassen.'

'Maar de rechters zijn misnoegd, omdat ze de zaak niet kunnen afkopen. Daar gaat mijn rechtvaardigheidsgevoel recht tegen in. Dergelijke zware fraude mag neit afgekocht worden. Zulke misdrijven mogen niet onder de mat geschoven worden.'

Koen Geens: 'Een afkoopwet is er alleen om zaken waarin de verjaringstermijn of een gebrek aan bewijs geen andere optie laten dan het afkopen. In de regel moet recht geschieden,' is de minister duidelijk.

'Ik ben voor minnelijke schikkingen als het niet anders kan. Maar ze mag nooit een excuus zijn om een straf of vervolging te vermijden.'