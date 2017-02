Live Vragenuurtje in de Kamer: Communautaire hoogspanning rond luchthavendossier

14:28

Liberalen willen geluidsnormen herfederaliseren

Het vragenuurtje begint met een lange reeks vragen over het luchthavendossier. Geen enkele fractie wil de kans laten schieten om de premier hierover op het matje te roepen of met scherp te schieten op Brussel.

Barbara Pas (VB): 'Het gewest dat zichzelf niet kan onderhouden kiest voor de sloop van Zaventem. Wat CD&V hier straks komt verkondigen, dat staat diametraal tegenover wat ze doet in de Brusselse regering. Hier bestaan medicijnen voor: het is wel heel schizofreen om een belangenconflict tegen jezelf in te dienen en dan nog te zeggen dat het niet rechtgeldig is.'

'Iedereen weet dat de 60 dagen overleg wel heel krap zijn om tot een structurele oplossing te komen. Wat als die 60 dagen verstreken zijn? Wat is uw plan-B?'

Véronique Caprasse (DéFi): 'Het dossier blijft slecht beheerd, en u en uw regering zijn daarvoor verantwoordelijk.' Ze schetst een korte geschiedenis van het dossier, waaruit moet blijken dat de regering haar verantwoordelijkheid niet neemt.

Tim Vandeput (Open Vld): 'Het gaat over de tewerkstellig van 60.000 mensen op en rond de luchthaven. U hebt uw nek uitgestoken in dit dossier, en uw verantwoordelijkheid genomen, premier.'

'Maar dit is ook een veiligheidsdossier: de veiligheid van de mensen in het vliegtuig en de mensen op de grond. Nu is er tijd voor een onderhandelde oplossing, met een groep van experts. Zij moeten in alle objectiviteit de beste voorstellen doen over de vliegroutes.'

'We mogen ook niet blind zijn voor het echte probleem: dat er op een paar kilometer van Zaventem twee verschillende geluidsnormen gelden. Als we een structurele oplossing willen, moeten we dat durven herfederaliseren.'

Benoit Hellings (Ecolo-Groen): 'Een dialoog is begonnen, en dat is ene goeie zaak. Maar een duurzame oplossing is enkel mogelijk als de regering van werkwijze en software zou veranderen. Dit is geen communautair probleem, maar een milieuprobleem.'